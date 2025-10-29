Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Güncelleme:
29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 29 Ekim tarihli çekilişin sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Birçok kişi, "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, kazandıran numaralar ve büyük ikramiyenin tutarı da araştırılıyor

29 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait Sayısal Loto sonuçları vatandaşların gündeminde. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak olan çekiliş sonuçları, kupon sahibi katılımcılar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Çekilişin ardından şanslı numaralar, kazananlar ve dağıtılan ikramiye miktarları gündeme geliyor. İşte 29 Ekim 2025 Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuç ekranı ve tüm ayrıntılar!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Çarşamba ve Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

29 Ekim 2025 Çarşamba SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

