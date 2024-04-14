Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE!

14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Şanlıurfaspor - Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Şanlıurfaspor- Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor- Bandırmaspor maçı ne zaman?

ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Şanlıurfaspor-Bandırmaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Bu önemli mücadele, Şanlıurfa'daki GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor arasındaki kritik Trendyol 1. Lig maçı futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bu heyecan verici mücadele, TRT Spor, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak. Bein Sports Max 2 ise Digiturk 83 ve Kablo TV 237 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca, beIN Sports Tod TV kanalı da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir olacak.