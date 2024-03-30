YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar ve sandık görevlisi ne iş yapar soruları gündeme geliyor. 2024 Yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar da dikkat çekiyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREDEN ALINIR 2024?

YSK'nın resmi açıklaması olmamasına rağmen, sandık görevlilerinin ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Geçmiş yıllarda bu ücretler genellikle kamu bankaları aracılığıyla, örneğin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kurumlar vasıtasıyla ödenmiştir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlilerinin ücretleri belirlenmiştir. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecektir.