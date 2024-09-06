Üye Girişi
Haberler

San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi (20 YIL)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

San Marino UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta, sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti. San Marino rakibini 1-0 yenerek yıllar sonra bir resmi maçtan zaferle ayrıldı. Peki, San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi?

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta San Marino ile Lihtenştayn kozlarını paylaştı. Maç, 1-0San Marino galibiyetiyle sona erdi. San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi?

SAN MARİNO KAÇ YIL SONRA GALİP GELDİ?

San Marino, rakibini 1-0 mağlup edere 3 puanın sahibi oldu. Yıllar sonra San Marino'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada Nicko Sensoli attı.

San Marino resmi maçlardaki son galibiyetini 2004 yılında elde etmişti.San Marino, tam 20 yıl sonra bir resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

San Marino San Marino

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günler? 6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2025 Dini Günler ve Geceler 2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m
title