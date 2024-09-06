San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi (20 YIL)
San Marino UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta, sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti. San Marino rakibini 1-0 yenerek yıllar sonra bir resmi maçtan zaferle ayrıldı. Peki, San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi?
UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta San Marino ile Lihtenştayn kozlarını paylaştı. Maç, 1-0San Marino galibiyetiyle sona erdi. San Marino yendi mi, San Marino kaç yıl sonra galip geldi?
SAN MARİNO KAÇ YIL SONRA GALİP GELDİ?
San Marino, rakibini 1-0 mağlup edere 3 puanın sahibi oldu. Yıllar sonra San Marino'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada Nicko Sensoli attı.
San Marino resmi maçlardaki son galibiyetini 2004 yılında elde etmişti.San Marino, tam 20 yıl sonra bir resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.