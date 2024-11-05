Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir?

"Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. Peki, Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir?

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?

Yüksel Yıldırım (24 Mayıs 1961, Hafik), Türk mühendis, iş insanı ve spor yöneticisi. Günümüzde Yıldırım Holding'in icra kurulu başkanı olmakla birlikte krom, kömür, limancılık ve spor gibi çeşitli sektörlerde yatırımları bulunmaktadır.

Yüksel Yıldırım, 24 Mayıs 1961'de Sivas'a bağlı Hafik ilçesinde doğmuş ve İsmail adı verilmiştir. İlçede bakkal ve manifatura dükkânı ile bir han sahibi olan babası Garip, Samsun'da bulunan akrabalarının ortak iş yapma teklifini kabul ederek dükkânlarını ve hanını satarak 1963'te ailesiyle birlikte Samsun'a göçmüş, demir ile çimento ticaretine atılmıştır. 6 yaşına geldiğinde okula yazdırılmak istenmesine karşın yaşı küçük olduğundan bu yapılamamış, bunun üzerinde Sivas'ta muhtar olan dayısının kendisine yeni bir nüfus cüzdanı çıkarmasıyla 6 yaşında okula başlamıştır.Bu yeni hazırlanan nüfus cüzdanında doğum tarihi 1 Ocak 1960 olarak gösterilmekte, ad hanesinde ise Yüksel yazmaktaydı. İlk eğitimini Gazi İlkokulunda, orta eğitimini Mihatpaşa Lisesinde ve liseyi ise 19 Mayıs Lisesinde tamamladıktan sonra 1978'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine kaydını yaptırdı.[4] 4,5 yıllık üniversitenin arından dil eğitimi almak için San Francisco'ya yerleşti, 1985'teyse 4 yıl sonra bitireceği Oregon Eyalet Üniversitesinde robotik üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.

Amerika'da bulunduğu süreçte evlenerek Zeycan Rochelle ve Jasper Sinan olmak üzere iki çocuk babası oldu.