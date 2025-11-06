Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde olay! Galatasaray'ın gündemindeki isme hocası saldırdı

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçta Ademola Lookman ve teknik direktör Ivan Juric arasında tansiyon yükseldi. Lookman, maçın 75. dakikasında oyundan çıkarıldı ve bu durumdan memnun olmadığını belirtti. Bu duruma Juric'ten sert tepki geldi ve Lookman'ı kolundan tutarak sert ifadelerle yüzüne karşı bağırdı. Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atalanta, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak galibiyetten çok, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

SAHADA GERGİN ANLAR

Mücadelenin 75. dakikasında oyundan alınan Ademola Lookman, değişiklik kararından memnun kalmadı. Nijeryalı oyuncu, kenara gelirken tepkisini jest ve mimikleriyle açıkça gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen teknik direktör Ivan Juric, futbolcusunun kolundan tutarak sert bir şekilde yüzüne bağırdı. Araya giren yardımcı antrenörler, tartışmanın büyümesini engelledi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

JURIC: BU DURUM SOYUNMA ODASINDA ÇÖZÜLÜR

Maçın ardından Sky Sport'a konuşan Juric, olayla ilgili soruya, "Lookman mı? Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Oyuncular bazen oyundan çıkmayı istemez ama bu mesele soyunma odasında çözülür. Benim için konu kapandı, önemli olan Atalanta'dır" yanıtını verdi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Bilindiği üzere Ademola Lookman, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde yer almıştı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcuyla temas kurduğu, ancak Atalanta'nın oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtilmişti.

GERGİN GALİBİYET

Atalanta, Lamar Samardzic'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılsa da Lookman-Juric krizi galibiyetin önüne geçti. Lookman'ın daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı, ancak son dönemde affedilerek takıma döndüğü biliniyor. Bu yaşananların ardından, Nijeryalı yıldızın geleceği yeniden belirsizliğe girdi.

Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
