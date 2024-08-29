Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün saat 19.00'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ile UEFA TV'den izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyordu. ŞL kura çekimi canlı izlemek isteyenler Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA TV canlı izle! araştırması yapıyordu. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

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Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Toplamda 36 takımın yer alacağı lig aşamasına kalması netleşen 32 ekip şöyle:

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (İtalya), Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stutgart (Almanya), Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid (İspanya), Brest, Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Sporting Lizbon (Portekiz), Feyenoord, PSV (Hollanda), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar (Ukrayna), Sparta Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre), Lille (Fransa), Kızılyıldız (Sırbistan), Slovan Bratislava (Slovakya), GNK Dinamo (Hırvatistan)

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