Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kala sporseverler UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, ne zaman araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimi 19:00'da gerçekleştirilecek ve TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yeni formata göre kura çekimleri Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.