Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi saat kaçta?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kadro bildirimi heyecanı başladı! Galatasaray taraftarları, temsilcilerinin Avrupa'nın en prestijli turnuvasında hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu için kadro bildirimleri büyük bir titizlikle takip ediliyor. Özellikle Galatasaray taraftarları, temsilcilerinin bu prestijli turnuvada nasıl bir kadro ile mücadele edeceğini merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin kadro listelerini bildirmeleri için belirli tarihler belirlemiştir. 2025-2026 sezonu için bu tarihler şu şekildedir:

A ve B Listesi Bildirimi Son Tarihi: 3 Eylül 2025, saat 01:00 (TSİ)

A Listesi: En fazla 25 oyuncu, en az 2 kaleci ile sınırlıdır.

B Listesi: Genç oyunculara yönelik olup, yaş ve kulüpteki süre kısıtlamaları bulunmamaktadır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA?

Kadro bildirimleri, UEFA'nın belirlediği takvime göre yapılmaktadır. 2025-2026 sezonu için son teslim tarihi 3 Eylül 2025, saat 01:00 (TSİ) olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kulüpler, kadro listelerini UEFA'ya iletmek zorundadır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kadro bildirimlerinin son günü, UEFA'nın belirlediği takvime göre 3 Eylül 2025, saat 01:00 (TSİ) olarak açıklanmıştır. Bu tarihe kadar kulüpler, kadro listelerini UEFA'ya bildirmekle yükümlüdür.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için kadro bildirimini tamamlamıştır. Ancak UEFA'nın resmi sitesinde Galatasaray'ın kadro listesi henüz yayımlanmamıştır. Kulübün resmi kaynakları ve güvenilir spor siteleri üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi maç tarihleri şu şekildedir:

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21–22 Ekim 2025

Bu tarihlerde Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçlarını oynayacaktır. Rakipler ve maç saatleri UEFA tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır

