Yeni sezona Trendyol Süper Lig'in açılış haftasıyla merhaba diyen Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya. Karşılaşmada düdüğü Ali Şansalan çalıyor; VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR görevini ise Candaş Elbil üstlenmiş durumda. Peki, Sallai pozisyonu penaltı mı, çekme var mı ( Gaziantep FK Galatasaray )?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK sahaya şu kadroyla çıktı: Kalede Burak, savunmada Mbakata, Arda, Abena ve Rodrigues. Orta alanda Bacuna, Maxim ve Kozlowski yer aldı. Hücum hattında ise Lungoyi, Sorescu ve Boateng görev aldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i ise şöyle şekillendi : Kalede Günay, savunma hattında Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren. Orta sahada Lemina ile Torreira forma giydi. Hücumda ise Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

SALLAİ POZİSYONU PENALTI MI?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. Gaziantep ceza alanı içinde Sallai'nin yerde kaldığı pozisyonda VAR devreye girdi ve hakem pozisyonu monitörden izlemeye davet edildi. İzlemenin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi.

DENİZ ATEŞ BİTNEL:

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel: "Rodriguez, Sallai 'nin bir sonraki hamlesini engelleyecek ve formasını uzatacak şekilde çekiyor. Top oyunda. Penaltı kararı doğru." ifadelerini kullandı.