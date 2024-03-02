Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir?

2 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sakaryaspor - Manisa FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sakaryaspor - Manisa FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sakaryaspor- Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor- Manisa FK maçı ne zaman?

SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye'de TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk platformunda 86. kanalda, D Smart'ta 86. kanalda, Kablo TV'de 133. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Turkcell TV+ platformunda 70. kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayınlanacaktır. Bein Sports 2, Digiturk platformunda 78. kanalda, Kablo TV'de 233. kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Aynı şekilde beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında yer almaktadır. Sakaryaspor-Manisa FK maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacaktır. Maç, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.