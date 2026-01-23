Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Haberler

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili döverken, bir vatandaş dalgaların arasında şınav çekerek sabah sporu yaptı. Ancak bir süre sonra üzerine doğru gelen 2 metrelik dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı. O anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahili'ni dövdü.

Deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaşırken, bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denizi ve oluşan dalgaları izledi. Kimi vatandaşlar sahil bandına vuran dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında bir vatandaş ise spor yaptı. Kıyafetlerini çıkartarak dalgaların dövdüğü sahile inen vatandaş ilk başta tereddüt etse de ardından sahilde şınav çekmeye başladı. Birkaç şınav çeken vatandaş bir süre sahilde oturduktan sonra üzerine doğru gelen dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı.

O anlar ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
