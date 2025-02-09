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Sahadan çekilmenin cezası ne? Futbol takımı maçtan çekilirse ne olur, küme düşer mi?

Sahadan çekilmenin cezası ne? Futbol takımı maçtan çekilirse ne olur, küme düşer mi?
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimatı'nda maç esnasında sahadan çekilme durumunu düzenlemiştir. Bir takımın maçı terk etmesi durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilir ve galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrıca, ilgili kulüp, hakemlerin ve diğer masrafları ile karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür. Sahadan çekilmenin cezası ne? Futbol takımı maçtan çekilirse ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimatı içerisinde maçlarda oluşacak her durumla ilgili atılacak adımları paylaşmıştı. Bir takımın maç esnasında sahadan çekilmesi ve karşılaşmaya devam etmemesi ile ilgili madde de FMT içerisinde yer alıyor.Sahadan çekilmenin cezası ne? Futbol takımı maçtan çekilirse ne olur, küme düşer mi?

SAHADAN ÇEKİLMENİN CEZASI NE?

FMT'nin konuyla ilgili 24. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde konuyla ilgili şu ifadeler yer almakta: "Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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