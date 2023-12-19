Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor

Süper Lig ekini İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Trabzonspor maçında hakemin kararını beğenmeyip takımı sahadan çekmesinin ardından, "İstanbulspor'u hangi cezalar verilecek?" sorusu akıllara geldi. PFDK'ya sevk edilecek olan İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilmesi bekleniyor. 2016 yılında benzer şekilde sahadan çekilen Eskişehirspor'a da aynı ceza verilmişti.

Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'a PFDK'nın hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından Süper Lig'de bir skandal olay da İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşandı. 17. hafta mücadelesinde, hakemin kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 74. dakikada takımı sahadan geçti.

Maç yarıda kalırken, İstanbulspor'a hangi cezalar verileceği merak konusu oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek olan İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

2016 yılında, Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen golün ardından 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Eskişehirspor'u 3-0 hükmen mağlup sayıp ve 3 puanını silmişti.