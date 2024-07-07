ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında altın madalya kazandığı için hangisi hediye edilmiştir. sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında altın madalya kazandığı için hangisi hediye edilmiştir.

SAĞ KOLUN OMUZDAN SOL KOLUN DİRSEKTEN AŞAĞISI OLMAYAN RİCARDO TEN ARGİELS'E 2023'TE İSKOÇYA'DA DÜNYA BİSİKLET ŞAMPİYONASI ENGELLİ DALINDA ALTIN MADALYA KAZANDIĞI İÇİN HANGİSİ HEDİYE EDİLMİŞTİR.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında altın madalya kazandığı için hangisi hediye edilmiştir. sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında altın madalya kazandığı için hangisi hediye edilmiştir.

Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında altın madalya kazandığı için hangisi hediye edilmiştir.

• A-) Kol Saati

• B-) Fotoğraf Makinesi

• C-) Yüzük

• C-) Otomobil

Doğru Cevap: A