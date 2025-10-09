Haberler

Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi

Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi
Fenerbahçe'de En-Nesyri, Szymanski ve Archie Brown için kritik kararlar alındı. Yönetim, devre arasına kadar toparlanamayan oyuncularla yolların ayrılabileceğini bildirdi. En-Nesyri'nin ayrılığa sıcak baktığı, Szymanski'nin ise Avrupa'ya transfer planları yaptığı öne sürüldü.

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertlilerde kötü performansların ardından yönetimden kritik kararlar geldi.

OYUNCULARA ELEŞTİRİ YAĞDI

Samsunspor maçındaki etkisiz oyunun ardından birçok futbolcu, hem taraftar hem de camia tarafından eleştirildi. Özellikle sol bek Archie Brown, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırarak dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından yönetim, takım içi disiplin ve performansla ilgili radikal bir yol haritası belirledi.

DEVRE ARASINA KADAR SON ŞANS

Yönetim, performansı yetersiz bulunan oyunculara devre arasına kadar süre tanıdı. Bu döneme kadar beklenen çıkışı yapamayan futbolcularla yolların ayrılacağı ifade edildi. Ayrıca "gitmek isteyene engel olunmayacak" kararı da alındı.

EN-NESYRI AYRILIĞA YAKIN

Samsunspor maçında kaçırdığı fırsatlarla eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En-Nesyri, moral olarak zor günler geçiriyor.

Faslı golcü, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler almış ancak takımda kalmıştı. Son gelişmelerin ardından En-Nesyri'nin menajerine "teklifleri değerlendir" talimatı verdiği öğrenildi.

SZYMANSKİ DE YOLDA

Bir diğer ayrılık sinyali veren isim ise Sebastian Szymanski. Yaz döneminde Lyon ve Premier Lig'den teklifler almasına rağmen Jose Mourinho'nun kararıyla takımda kalan Polonyalı yıldızın da ayrılığı düşündüğü belirtiliyor.

Bu sezon 14 maçta 2 gol, 1 asist kaydeden Szymanski, menajerini değiştirdikten sonra Avrupa'ya transferine sıcak bakmaya başladı. Faslı forvet En-Nesyri ise aynı süreçte 14 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Mert Hakanı unutma!

Haber YorumlarıTaş:

Helal san başgan, Szymanski zaten hep top kaybediyor kendi kendine çalım atmalar saçma sapan işler bi tane pası bile yok, En Nesiri zaten bostan korkuluğu, Archie arada oynuyor ama üçüde yarın gitsin walla

Haber YorumlarıNetherill:

pahalı adı duyulmuş futbolcu istemiyoruz. camiayı sahiplenecek ve elinden gelenin en iyisini yapmaya kendini futbola adamış genç arkadaşlar istiyoruz. ulan işçi bulma sitelerine ilan açsanız şimanzkiden daha iyi futbolcu buluruz yemin ederim. :D

