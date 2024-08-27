Sacha Boey bonservis bedeli ne kadardı? Boey kaç milyon euroya transfer oldu, ne kadara gitti?

Sacha Boey bonservis! Galatasaray, Ocak ayında Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bonservis bedeli ile Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi. Sacha Boey bonservis bedeli ne kadar, kaça gitti, ne kadara transfer oldu merak ediliyor. Peki, Sacha Boey Bayern Münih'e ne kadara gitti, bonservisi ne kadar? Detaylar...

SACHA BOEY BONSERVİS BEDELİ

Sacha Boey Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro ve 5 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, savunmanın sağında görev yapan Boey'un transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon avro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern Münih, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50'sini şirketimize ödeyecektir." denildi.

SACHO BOEY REKOR MU KIRDI?

Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.