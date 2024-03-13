Saadet Partisi Karapınar adayı Kemal Kor kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Karapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karapınar Belediye Başkan Adayı Kemal Kor kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KEMAL KOR KİMDİR?

Kemal Kor, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karapınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAPINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karapınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Karapınar Belediye Başkan Adayı Kemal Kor oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.