Saadet Partisi Bozyazı adayı Mehmet Lutfi Uğuz kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Bozyazı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bozyazı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Bozyazı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mehmet Lutfi Uğuz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET LUTFİ UĞUZ KİMDİR?

Mehmet Lutfi Uğuz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bozyazı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BOZYAZI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bozyazı adayı belli oldu. Saadet Partisi Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mehmet Lutfi Uğuz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.