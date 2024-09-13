Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılılar, Freiburg'dan Rolland Sallai ve Augsburg'dan Ruben Vargas'ı transfer etmeye çalışıyor. Galatasaraylı yöneticiler iki ismin transferini bitirmek için Almanya'a gittiği iddia edildi. Peki, Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne?

RUBEN VARGAS KİMDİR?

Doğum: 5 Ağustos 1998 (26 yıl yaşında), Adligenswil, İsviçre

Ruben Vargas (d. 5 Ağustos 1998), orta saha pozisyonunda görev yapan İsviçreli millî futbolcudur. FC Augsburg'da forma giymektedir.