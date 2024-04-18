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RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

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Rönesans Gayrimenkul Yapı'nın halka arzı, katılım endeksine uygun olmayıp, İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir. Halka arz, 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak ve hisseler 135 lira fiyatla satılacak. Halka arz edilen hisse senetlerinin %80'i yurt içindeki bireysel yatırımcılara, %20'si ise yurt içindeki kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Rönesans Gayrimenkul Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor. Peki, Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

RÖNESANS GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değildir. Buna göre RGYAS yani Rönesans Gayrimenkul halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak ve 135 lira fiyatla satılacak. Halka arz edilen hisse senetlerinin yüzde 80'i yurt içindeki bireysel yatırımcılara tahsis edilirken, geriye kalan yüzde 20'si yurt içindeki kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Buna göre katılımlara göre dağılım aşağıdaki gibi olacaktır.

2 milyon kişi: 14 Lot Bin 890 Lira

2 milyon 500 bin kişi: 11 Lot Bin 485 Lira

3 milyon kişi: 9 Lot Bin 215 Lira

3 milyon 500 bin kişi: 8 Lot Bin 80 Lira

4 milyon kişi: 7 Lot 945 Lira

Emir Ceran
Emir Ceran
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