Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, son günlerde "tarihteki ilk milyarder futbolcu" unvanıyla gündemde. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, bugüne kadar satın aldığı en pahalı şeyin ne olduğunu da açıkladı.

"MİLYARDER OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Ronaldo, milyarder oluşuyla ilgili olarak, "Ben zaten yıllar önce milyarder olmuştum. Ciddi konuşmak gerekirse 39 yaşında bu seviyeye ulaştım. Bu benim hayatım ve param. Milyarder olacağımı biliyordum, sadece zaman meselesiydi. Tıpkı Altın Top kazanmak gibi bir his. Paraya takıntılı değilim ama belli bir noktadan sonra para önemli olmuyor. Hayatta paradan daha değerli şeyler var" ifadelerini kullandı.

"30 YAŞIMDAN BERİ UÇAĞIM VAR"

Ronaldo, bugüne kadar yaptığı en pahalı harcama sorulduğunda ise, "Uçak. 30 yaşımdan beri özel bir uçağım var, yani 10 yıldır. Bir yıl önce daha iyisine geçtim. Şu anda bir Global Express uçağım var. Para, insanlara bazı fırsatları sağlar, bu güzel bir şey. Ama artık hayatımda pahalı şeyleri düşünmek istemediğim bir dönemdeyim" yanıtını verdi.

"ARTIK SADELİK İSTİYORUM"

Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda daha sade bir yaşam sürmek istediğini de belirterek, "Hayatımın bir sonraki bölümünü pahalı harcamalar olmadan yaşamak istiyorum" dedi.