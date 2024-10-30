Ronaldo'nun kaçan penaltısı (VİDEO İZLE) Al Nassr kupayı aldı mı, ne oldu?
Ronaldo'nun kaçan penaltısı (VİDEO İZLE) Futbol dünyasında gündem yaratan olaylar arasında yer alan Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı ve Al Nassr'ın kupa durumu merak konusu oldu. Ronaldo'nun kaçan penaltısı, maçın gidişatını ve sonucunu doğrudan etkiledi
AFC Şampiyonlar Ligi maçında Al-Nassr - Esteghlal takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Al Ahli Youth Stadyumu'nda karşılaştı. Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı merak ediliyor. Al Nassr kupayı aldı mı? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı!
AL NASSR KUPAYI ALDI MI?
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Büyük heyecan sahne olan karşılaşmayı kazanan, 1-0'lık skorla Al Taawon oldu.
71. dakikada Al-Ahmad'ın attığı gol, konuk ekibe galibiyeti getirdi. Al-Nassr adına Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayınca, Al-Nassr kupaya veda etti.
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