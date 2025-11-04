Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Türkiye'ye geldi. Portekizli yıldızın oğlu Cristiano Dos Santos, Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı futbol milli takımları hazırlık turnuvasında Portekiz formasıyla sahaya çıktı.

  • Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos, Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı futbol hazırlık turnuvasında Portekiz milli takım forması giyiyor.
  • Ronaldo'nun ailesi, Cristiano Dos Santos'u desteklemek için Antalya'ya geldi ve maçı tribünden izledi.
  • Georgina Rodriguez, Antalya'daki maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos, Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında Portekiz'in formasını giyiyor. Ronaldo'nun ailesi, genç Cristiano'yu desteklemek için Antalya'ya geldi.

RONALDO AİLESİ TRİBÜNDE

Genç futbolcuya destek olmak isteyen Ronaldo'nun ailesi, Antalya'ya gelerek tribünden maçı izledi. Aile üyeleri, Cristiano Dos Santos'a tezahüratlarla moral verirken, tribünlerde yoğun ilgi gördü.

GEORGINA RODRIGUEZ'DEN PAYLAŞIM

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de Antalya'daki karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Rodriguez'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Portekiz'in genç yıldız adayı Cristiano Dos Santos'un performansı, turnuvada dikkatle takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
