Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Türkiye'ye geldi. Portekizli yıldızın oğlu Cristiano Dos Santos, Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı futbol milli takımları hazırlık turnuvasında Portekiz formasıyla sahaya çıktı.
RONALDO AİLESİ TRİBÜNDE
Genç futbolcuya destek olmak isteyen Ronaldo'nun ailesi, Antalya'ya gelerek tribünden maçı izledi. Aile üyeleri, Cristiano Dos Santos'a tezahüratlarla moral verirken, tribünlerde yoğun ilgi gördü.
GEORGINA RODRIGUEZ'DEN PAYLAŞIM
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de Antalya'daki karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Rodriguez'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Portekiz'in genç yıldız adayı Cristiano Dos Santos'un performansı, turnuvada dikkatle takip ediliyor.