Dünya ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo son günlerdeki açıklamaları nedeniyle gündem olmaya devam ederken bugünkü Portekiz maçında kadroda yer almaması nedeniyle futbol severler tarafından Ronaldo neden kadroda yok? Ronaldo neden oynamıyor? Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Merak edildi.

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Ronaldo neden kadroda yok? Dünya ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo son günlerdeki açıklamaları nedeniyle gündem olmaya devam ederken bugünkü Portekiz maçında kadroda yer almaması nedeniyle futbol severler tarafından Ronaldo neden kadroda yok? Ronaldo neden oynamıyor? Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Merak edildi. İşte detaylar...

RONALDO NEDEN KADRODA YOK?

Cristiano Ronaldo Portekiz'in 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almaktadır. İşte, Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

RONALDO NEDEN OYNAMIYOR?

Ronaldo'nun bugünkü maçta neden oynamadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ronaldo'nun sakat olmadığı biliniyor.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Ronaldo henüz milli takımı bırakmadı. 38 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo daha önce 2022 Dünya Kupası'nın son dünya kupası turnuvası olacağını açıklamıştı.