Ronaldo, kariyeri boyunca birçok bireysel ve takım başarısına imza atmıştır. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olmuştur. Portekiz milli takımıyla 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştır?. Peki, Ronaldo kaç yaşında? Cristiano Ronaldo kaç yaşında?

RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo, tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'in Madeira adasında doğmuştur. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ronaldo, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Kariyerinde Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.