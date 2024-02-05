Roma - Cagliari maç özeti! (VİDEO) Roma - Cagliari maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
İtalya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Roma - Cagliari maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Roma - Cagliari maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Roma - Cagliari maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Roma - Cagliari maç özeti!
Roma - Cagliari maç özeti! İtalya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Roma - Cagliari maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Roma - Cagliari maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Roma - Cagliari maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Roma - Cagliari maç özeti haberimizde...
ROMA - CAGLIARI MAÇ ÖZETİ
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ROMA - CAGLIARI MAÇI ÖZETİ İZLE
Roma - Cagliari maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.
ROMA - CAGLIARI MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Roma - Cagliari maçı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile devam ediyor.
ROMA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMANDI?
Roma - Cagliari maçı 5 Şubat 2024 günü oynandı.
ROMA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Roma - Cagliari maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.