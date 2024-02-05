Roma - Cagliari maç özeti! (VİDEO) Roma - Cagliari maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ROMA - CAGLIARI MAÇ ÖZETİ

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ROMA - CAGLIARI MAÇI ÖZETİ İZLE

Roma - Cagliari maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

ROMA - CAGLIARI MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Roma - Cagliari maçı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile devam ediyor.

ROMA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMANDI?

Roma - Cagliari maçı 5 Şubat 2024 günü oynandı.

ROMA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Roma - Cagliari maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.