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Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede?

Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede?
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Son günlerde gündeme gelen Rojava hakkında araştırmalar yapılıyor. Rojava'nn neresi olduğu merak ediliyor. Peki, Rojava neresi, Rojava nerede?

Rojava zaman zaman gündeme geliyor ve nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Rojava neresi, Rojava nerede?

ROJAVA NEREDE?

Rojava Suriye'nin kuzeyinde ve doğu kesimindeKürt, Arap, Çerkes, Süryani ve Türkmenlerin yaşadığı bölgedir.

Rojava'da Tell Halaf gibi neolitik dönem arkeolojik sitleri bulunmaktadır.

Rojava, tarihi boyunca Hitit, Mitanni, Asuri, Ahameniş İmparatorluğu, Grek, Arsak Krallığı, Roma İmparatorluğu, Part İmparatorluğu, Sasaniler, Bizans İmparatorluğu, Abbasiler, Osmanlılar ve Fransa tarafından yönetildi.

Rojava Türkiye sınırı boyunca Dicle'nin batısında yer almaktadır. Cezire Bölgesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile komşudur. Cezire kantonu petrol kaynaklarının bulunduğu bir noktada bulunur. Cezire ve Fırat Bölgesi arazi bakımından çoğunlukla düzlüklerden oluşur, Afrin Bölgesi ise dağlık bir araziye sahiptir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgede soğuk ve kurak kışlar, sıcak, bulutsuz yazlar görülür. Çoğunlukla düzlük olması bu sayılan iklimsel sonuçları doğurur. Irak ve Türkiye sınırı boyunca uzanan kuzeydeki dağlık bölgeler, yoğun kar yağışı altındadır.

Rojava'nın topoğrafik ve dağlık yapısı nedeniyle, ülkede bitki örtüsü olarak genellikle bozkır olmakla birlikte yer yer orman görülür. Bölgenin kuzeyindeki dağlık bölgede kavak, söğüt ve meşe ağaçları bulunur. Güneyinde ise genelde çöl ağaçları olan hurma ve palmiye ağaçları vardır.

EKONOMİ

Rojava'nın ekonomisini petrol ihracatı ve tarım oluşturmaktadır.Koyun, tahıl ve pamuk var.

TİCARET

Petrol ve gıda üretimi talebi aştığı için ihracatın önemli bir kısmını karşılamaktadır. Güvenlik gerekçesi ile Türkiye ile olan sınır kapılarından gerçekleştirilen ticaret sınırlıdır.

YAŞAM

Rojava'nın kültürü Mezopotamya kültürü, İslam dini ve geleneksel Arap ve Kürt kültürü etrafında biçimlenmiştir. Buna karşın, Rojava çeşitlilikler içinde yüksek bir kozmopolit toplum ve canlı bir kültüre sahiptir. İslam etkisi Arap ve Kürt kültürünün mimari, müzik, giyim, mutfak ve yaşam tarzında görülebilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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