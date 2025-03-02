Rizespor Alanyaspor maçı, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı. Rizespor Alanyaspor maçında ev sahibi takım Ghezzal, Sowe ve Olawoyin'in golleriyle üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rizespor Alanyaspor maç özeti izlemek isteyenler ise karşılaşmanın heyecanını yeniden yaşamak istiyor. Peki, Rizespor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Rizespor Alanyaspor maç ÖZETİ!

RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

RİZESPOR ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.