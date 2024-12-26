Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü?

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Babası Nâzım Kalkavan, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerindendi. Rıza Kalkavan'ın hayatı merak ediliyor. Birçok kişi, Rıza Kalkavan'ın neden öldüğünü araştırıyor. Peki, Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

RIZA KALKAVAN KİMDİR?

Rıza Kalkavan, 1954 yılında doğmuş, Türkiye'nin köklü denizcilik ailelerinden birinin mensubu olan bir iş insanıdır. Babası armatör Nazım Kalkavan, annesi Nuyan Kalkavan'dır. Ayrıca, 2022 yılında vefat eden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşidir. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren ailesinin izinden giderek, bu alanda çeşitli görevler üstlenmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde sahte alkol tüketimi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetmiştir.

RIZA KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

Rıza Kalkavan, 59 yaşında sahte alkolden dolayı vefat etti.