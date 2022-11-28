Rigobert Song öldü mü? Rigobert Song kimdir? Rigobert Song kaç yaşında, nereli? Rigobert Song hayatı ve biyografisi!

Kamerunlu eski futbolcu olan Rigobert Song'un kim olduğu merak ediliyor. Geçirdiği hastalığın ardından ise futbolseverler Rigobert Song öldü mü? sorusunu merak ediyor. Arama motorlarında Rigobert Song öldü mü? Rigobert Song kimdir? Rigobert Song kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. Rigobert Song hayatı ve biyografisi!

Rigobert Song öldü mü? sorusu merak ediliyor. Geçirdiği hastalığın ardından ise futbolseverler Rigobert Song'un sağlık durumunu ve hayatını araştırıyor. İşte detaylar...

RİGOBERT SONG KİMDİR?

Rigobert Song Bahanag (d. 1 Temmuz 1976, Nkanglikock), Kamerunlu eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Song, Trabzonspor'a gelmeden önce Metz, Salernitana, Liverpool, West Ham United, Köln, Lens ve Galatasaray gibi takımlarda oynadı. Kariyerindeki ilk profesyonel lig maçı, 31 Ağustos 1994'te 1-1 biten Metz - Lille karşılaşmasıdır.

13 Temmuz 2004 tarihinde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki Galatasaray'a transfer oldu. İlk lig maçına 8 Ağustos 2004'te Konyaspor karşısında çıkarken, ilk lig golünüde 4 Şubat 2005'te Gaziantepspor ile oynanan ve 5-1 galip gelinen maçta attı. Galatasaray'daki ilk yıllarında Stjepan Tomas'la savunmada güçlü bir ortaklık oluşturdu. 2007-08 sezonunda Emre Güngör'ün transferiyle sezonun ikinci yarısında yedek kalmaya başladı.

Sözleşmesinin bitmesiyle 24 Haziran 2008 tarihinde Trabzonspor'la anlaştı ve yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2008-09 sezonunda Egemen Korkmaz ve Ibrahim Yattara'nın ardından takımın 3. kaptanlık görevini üstlendi.

Trabzonspor'da ilk lig maçına 24 Ağustos 2008 tarihinde Ankaraspor'la oynanan maçta çıktı. 2 Aralık 2009 tarihinde Trabzonspor'da kaptanlığa getirilmiştir. Fakat 2010-2011 sezonu transfer döneminde Trabzonspor tarafından serbest bırakılmıştır.

Millî takımının formasını ilk kez Eylül 1993'te Meksika karşısında giydi. 17 yaşında ülkesinin 1994 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve Brezilya ile oynanan maçta kırmızı kart görerek FIFA Dünya Kupaları tarihinde en genç kırmızı kart gören ve Zinedine Zidane dışında 2 kez kırmızı kart gören (1994-1998) tek futbolcu olarak tarihe geçti.[3]

15 yıl boyunca Kamerun için anahtar bir futbolcu olan Song, millî takımının 1994 ABD, 1998 Fransa, 2002 Güney Kore-Japonya ve 2010 Güney Afrika dünya kupaları kadrolarında yer aldı. 4 Dünya Kupasında oynayan tek Afrikalı olmuştur. 2010 yılında millî takımı bıraktığını açıklamıştır.

Kamerun millî takımının teknik direktörü Başkan Paul Biya'nın talimatıyla 28 Şubat 2022'de atandı. Song'un babası Paul Song, gençken öldü. Bu nedenle, babasını gerçekten hiç tanımadı ama yine de tüm başarısını ona adadı, çünkü yokluğu onun için güçlü bir motivasyonel güçtü. Esther Song ile evlidir ve dört çocuğu vardır (iki oğlu ve iki kızı): Ronny, Bryan, Yohanna Bernadette ve Hillary Veronique Liliane. Şu anda Liverpool'da yaşıyorlar. Rigobert aynı zamanda Kamerun'un ulusal büyükelçisidir. Yeğeni Alex Song, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya'daki liglerde defansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Barcelona'da da forma giymiştir. Rigobert ile olan ilişkisi hakkında konuşan Alex, "Ben her zaman onunla konuşuyorum ve onu daima tavsiye için çağırıyorum. İngiltere'deki deneyimi nedeniyle konuşmak için iyi bir insan ve duruma bağlı olarak ona her şeyi sorabilirim" dedi.

RİGOBERT SONG ÖLDÜ MÜ?

3 Ekim 2016 tarihinde Afrika basınında yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki Song'un evinde beyin kanaması nedeniyle felç geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Song'un, yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi. Daha sonraki tedavi için bir Fransız hastanesine nakletmeyi planlayan doktorlarla felç geçirdikten sonra iki gün komada kaldı. Nisan 2017'de Kamerun'a döndü ve o yıl Kamerun A ' takımı ile teknik direktörlük görevine devam etti.