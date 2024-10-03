Rigas RFS Galatasaray ilk 11'i! Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Rigas Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Rigas RFS ile UEFA Avrupa Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın Rigas RFS ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Rigas RFS ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Rigas RFS Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde....

RİGAS FS GALATASARAY 11'İ

Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'leri belli oldu:

Rigas: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njie, Lipušcek

Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi

RİGAS GALATASARAY YEDEKLER

Rigas Galatasaray maçında Galatasaray'ın yedekleri arasında şu isimler yer alıyor:

Batuhan, Atakan, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Ayaz, Berat, Efe, Metehan

RİGAS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans ayarlarına göre ayarlamanız gerekmektedir.

RİGAS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rigas Galatasaray maçı saat 19.45'te başlayacak.