Rıdvan Dilmen'den Galatasaray kehaneti! Avrupa'daki yol haritasını canlı yayında çizdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların gruptan 2. olarak çıkarak son 16 turuna kalacağı yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Gruptan çıkma yolunda Kopenhag ile final maçına çıkacak sarı-kırmızılıları Sports Digitale YouTube kanalında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"GALATASARAY, 2. OLARAK GRUPTAN ÇIKACAK"

Galatasaray'ın gruptan çıkacağına inanan Dilmen, "Galatasaray bence büyük iş yaptı. Manchester United'a iki kez geri düşüp berabere kalmak, puan almak kolay değil. Ayrıca son maça da umutlarını sürdürmek çok önemli. Bence Galatasaray 2'nci olarak gruptan çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HEP AKSİYON VAR MAÇLARDA"

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını öven Dilmen, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en renkli maçlar Galatasaray maçlarıdır. Hep aksiyon var maçlarda, hep pozisyon var." dedi.