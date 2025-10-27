Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hem maçı hem de ligin zirve mücadelesini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GALATASARAY'LA RAKİPLERİ ARASINDA GÜÇ FARKI VAR"

Galatasaray'ın gücüne dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin tüm çabasına rağmen sarı-kırmızılıları yakalayamadığını belirtti. Ünlü yorumcu, "O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray'ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray'a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe'nin 10 kişi kalması da önemli ama Galatasaray'ın buna rağmen baskıya devam etmesi çok değerli" dedi.

"GALATASARAY MAÇ MAÇ BAKIYOR"

Dilmen, Galatasaray'ın oyun disiplini ve profesyonelliğini diğer kulüplerden ayıran bir fark olarak gördüğünü söyledi. Dilmen, "Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen'e, Torreira'ya, Sánchez'e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Her maça ayrı konsantrasyonla çıkıyorlar" şeklinde konuştu.