Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın gücünü ve oyun disiplinini öne çıkararak, Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en hazır takımlarından biri olduğunu belirtti. Dilmen ayrıca, Galatasaray'ın maç maç bakma disiplini ve profesyonelliğini diğer kulüplerden ayıran bir fark olarak gördüğünü söyledi.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında güç farkı olduğunu ifade etti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın maçlara maç maç baktığını ve oyun disiplini ile profesyonelliğinin diğer kulüplerden farklı olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hem maçı hem de ligin zirve mücadelesini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GALATASARAY'LA RAKİPLERİ ARASINDA GÜÇ FARKI VAR"

Galatasaray'ın gücüne dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin tüm çabasına rağmen sarı-kırmızılıları yakalayamadığını belirtti. Ünlü yorumcu, "O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray'ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray'a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe'nin 10 kişi kalması da önemli ama Galatasaray'ın buna rağmen baskıya devam etmesi çok değerli" dedi.

"GALATASARAY MAÇ MAÇ BAKIYOR"

Dilmen, Galatasaray'ın oyun disiplini ve profesyonelliğini diğer kulüplerden ayıran bir fark olarak gördüğünü söyledi. Dilmen, "Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen'e, Torreira'ya, Sánchez'e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Her maça ayrı konsantrasyonla çıkıyorlar" şeklinde konuştu.



