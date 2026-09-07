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Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde iş gücü piyasasına yönelik soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde iş gücü piyasasına yönelik soruşturma başlattı
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Rekabet Kurumu, 37 şirket ile 2 teşebbüs birliği hakkında, birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik 'centilmenlik anlaşmaları' yapıldığı ve çalışan ücretleri ile çalışma koşullarına dair rekabete hassas bilgiler paylaşıldığı şüphesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 şirket ile 2 teşebbüs birliği hakkında, iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulunulduğu şüphesiyle soruşturma başlattı. Kurumun açıklamasına göre, şirketlerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik 'centilmenlik anlaşmaları' akdettiği ve çalışanların ücretleri ile çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgileri paylaştığı iddiaları soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor.

Ön araştırma sürecinde, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesindeki toplantılar ve farklı iletişim kanalları vasıtasıyla bazı firmaların birbirlerinden çalışan almamaya yönelik anlaşmalar imzaladıklarına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Rekabet Kurulu, bulguların 'ciddi ve yeterli' şüphe oluşturduğu sonucuna vararak 37 şirket ile TAYSAD ve TOSB hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için resmi soruşturma açılmasına karar verdi. Bu madde, teşebbüsler arasında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan yahut bu sonucu doğuran anlaşma ve uyumlu eylemleri yasaklıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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