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Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı?

Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı?
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Real Madrid Villarreal arasındaki maç 1-0 S Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği maç ile ilgili olarak Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı, konuları araştırılıyor.

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REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Villarreal arasındaki maç S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebiliyor.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI KADROSU

Real Madrid ilk 11'i:

Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12188 MHz.

Polarizasyon : Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate : 27500 ksym/s

FEC :5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Villarreal maçı, 5 Ekim Cumartesi 22.00'de başladı.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Villarreal maçı Real Madrid'in 1-0'lıküstünlüğüyle devam ediyor.

Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı?

REAL MADRİD VİLLARREALMAÇ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Real Madrid Villarrealmaç özetini S Sport platformlarınan izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid Villarreal maçı, Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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