Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı?

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REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Villarreal arasındaki maç S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebiliyor.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI KADROSU

Real Madrid ilk 11'i:

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12188 MHz.

Polarizasyon : Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate : 27500 ksym/s

FEC :5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Villarreal maçı, 5 Ekim Cumartesi 22.00'de başladı.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Villarreal maçı Real Madrid'in 1-0'lıküstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD VİLLARREALMAÇ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Real Madrid Villarrealmaç özetini S Sport platformlarınan izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid Villarreal maçı, Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor.