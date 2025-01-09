Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Mallorca golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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REAL MADRİD MALLORCA MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Mallorca maçı 3-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD MALLORCA MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Mallorca maçını Tivibu'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Mallorca maçı saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRİD MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Mallorca maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Mallorca maçıTivibu'dan canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD MALLORCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Mallorca maçı Jeddah'da,King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak.