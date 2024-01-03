Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Mallorca maçı nerede oynanıyor?

3 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Real Madrid - Mallorca maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Madrid - Mallorca CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Madrid- Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman?

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2024 Çarşamba günü, Real Madrid ile Mallorca arasında gerçekleşecek olan İspanya La Liga maçı futbolseverleri büyük bir heyecanla bekliyor. Bu mücadele, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport Plus, kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, S Sport da Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanalları üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

Maç, saat 21:15'te Madrid'de bulunan Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu çekişmeli mücadeleyi takip ederek takımlarını destekleyebilecekler ve La Liga'nın liderlik mücadelesine tanıklık edebilecekler.