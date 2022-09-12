Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maç özeti izle (VİDEO)
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İspanya La Liga'da Real Madrid - Mallorca karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele 4-1'lik skorla Real Madrid'in galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maç özeti izle (VİDEO)
İspanya La Liga'da takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. La Liga'da Real Madrid - Mallorca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 sonuçla Real Madrid kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maç özeti izle (VİDEO)
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)
MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!
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