İspanya La Liga'da takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. La Liga'da Real Madrid - Mallorca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 sonuçla Real Madrid kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maç özeti izle (VİDEO)

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!