Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

UEFA Süper Kupa final mücadelesinin detayları belli oldu. Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba bugün oynanacak. Peki, Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

REAL MADRİD VE ATALANTASÜPER KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak

Real Madrid-Atalanta maçı, 14 Ağustos Çarşamba bugün oynanacak.

Real Madrid-Atalanta maçı, saat 22:00 başlayacak.

Real Madrid ve Atalanta, karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı, Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Atalanta, karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı, Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA SÜPER KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIMLAR

Real Madrid 5

Barcelona 5

Milan 5

Liverpool 4

Atletico Madrid 3

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappe, Vinícius Junior

Atalanta : Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman