Üye Girişi
Haberler

Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ile Atalanta 2024 UEFA Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor! Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

UEFA Süper Kupa final mücadelesinin detayları belli oldu. Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba bugün oynanacak. Peki, Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

REAL MADRİD VE ATALANTASÜPER KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak

Real Madrid-Atalanta maçı, 14 Ağustos Çarşamba bugün oynanacak.

Real Madrid-Atalanta maçı, saat 22:00 başlayacak.

Real Madrid ve Atalanta, karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı, Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Atalanta, karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı, Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA SÜPER KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIMLAR

Real Madrid 5

Barcelona 5

Milan 5

Liverpool 4

Atletico Madrid 3

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappe, Vinícius Junior

Atalanta : Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Real Madrid Süper Kupa Süper Kupa Madrid Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title