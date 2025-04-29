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Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok

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Real Madrid, Antonio Rüdiger'in sol bacak dış menisküsündeki kısmi yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. Alman oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e Barcelona ile oynanan İspanya Kupası final maçında sakatlanan Antonio Rüdiger'den kötü haber geldi.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Rüdiger, Barcelona ile oynanan maçta sol bacağından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Real Madrid, Alman oyuncunun sol bacak dış menisküsündeki kısmi yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. Alman oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

CEZASI HENÜZ AÇIKLANMADI

Öte yandan Rüdiger, Barcelona maçında karşılaşmanın hakemine yabancı bir cisim fırlatması sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli stoperin cezası henüz açıklanmadı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Real Madrid formasını 49 kez terleten Rüdiger, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Haberler.com / Cemre Yıldız - Futbol
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