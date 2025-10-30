Real Madrid Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI izleme linki var mı?

THY Euroleague'de heyecan sürerken Real Madrid ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Sporseverler, dev karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları merak ediyor.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı basketbolseverler hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Real Madrid - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını S Sport Plus platformu üzerinden şifreli şekilde izlemek mümkün. Yayın, Türksat uydusu ve internet bağlantısı üzerinden erişilebilir durumda.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maç, S Sport kanalında da canlı olarak ekranlara gelecek. Kanal; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapıyor.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Bu önemli Euroleague karşılaşması 30 Ekim Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAATİ

Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele 23:00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dev Euroleague mücadelesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan WiZink Center salonunda oynanacak.