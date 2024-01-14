Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI ÖZETİ İZLE

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REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid - Barcelona maçı 4-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMANDI?

Real Madrid - Barcelona maçı 14 Ocak 2024 günü oynandı.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid - Barcelona maçı canlı olarak Tivibu Spor'da yayınlandı.