Real Madrid - Barcelona maç özeti izle! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid Barcelona maç özeti! İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Barcelona maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Barcelona maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Real Madrid Barcelona maç özeti! İşte, Real Madrid Barcelona özet videosu haberimizde...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında oynanan Real Madrid - Barcelona mücadelesi futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Santiago Bernabeu'da gerçekleşen dev maçta ev sahibi Real Madrid, rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek El Clasico serisine önemli bir galibiyet ekledi. Maçın öne çıkan anlarını, gollerini ve kritik olaylarını detaylarıyla derledik.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz 2. dakikada penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi. Dakikalar ilerledikçe ev sahibi takım baskısını artırdı ve 22. dakikada Kylian Mbappe'nin şık golüyle öne geçti. Barcelona, pes etmeyerek 38. dakikada Fermin Lopez ile eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında Jude Bellingham sahneye çıkarak Real Madrid'i tekrar öne geçirdi.

Maç özetini izleyerek gol pozisyonlarını ve kritik anları detaylı şekilde görmek isteyenler için Real Madrid - Barcelona maç özeti izle başlığı altında tüm sahne arkası görüntüler mevcut.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid - Barcelona maçı kaç kaç bitti? sorusunun cevabı heyecan dolu bir mücadeleyi yansıtıyor. Karşılaşmanın skor tablosu şöyle şekillendi:

Real Madrid: 2

22' Mbappe

43' Bellingham

Barcelona: 1

38' Fermin Lopez

Maç boyunca Real Madrid baskıyı elinde tutarken, ikinci yarıda kazanılan penaltı fırsatını değerlendiremeyen Mbappe, farkın açılmasını sağlayamadı. Barcelona ise Pedri'nin 90+9. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Barcelona 22 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

REAL MADRID - BARCELONA ÖZETİ

Maçın tamamına bakıldığında, Real Madrid - Barcelona özeti pek çok kritik anı barındırıyordu. İlk yarıda hızlı başlayan Real Madrid, Mbappe ve Bellingham ile öne geçti. Barcelona, Fermin Lopez'in golüyle eşitliği sağladı, ancak aradığı ikinci golü bulamadı.

İkinci yarıda da aynı senaryo devam etti. Real Madrid oyunun kontrolünü elinde tutarken, Mbappe'nin kaçırdığı penaltı ve Barcelona'nın baskısı maçın kaderini belirledi. Real Madrid savunması, özellikle son dakikalarda hataya yer vermeyerek galibiyeti garantiledi.

Maçta öne çıkan bir diğer detay ise Arda Güler'in performansıydı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bu değişiklik, takımın orta saha kontrolünü korumasında kritik rol oynadı.

MAÇIN DİKKAT ÇEKEN ANLARI

Real Madrid'in 2. dakikada kazandığı iptal edilen penaltı.

Mbappe'nin 22. dakikadaki golü ile takımın öne geçmesi.

Fermin Lopez'in 38. dakikada Barcelona'ya eşitliği getiren golü.

Bellingham'ın 43. dakikadaki golü ile Real Madrid'in yeniden öne geçmesi.

İkinci yarıda Mbappe'nin kaçırdığı penaltı.

Pedri'nin 90+9. dakikada kırmızı kart görmesiyle Barcelona'nın 10 kişi kalması.