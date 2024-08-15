Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu önemli maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak. Peki, Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Futbol severler, UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
RAPID WIEN- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı 15 Ağustos günü oynanacak.
RAPID WIEN- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.