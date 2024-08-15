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Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu önemli maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak. Peki, Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Futbol severler, UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

RAPID WIEN- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı 15 Ağustos günü oynanacak.

RAPID WIEN- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.

Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

RAPID WIEN- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Rapid Wien- Trabzonspor rövanş maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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