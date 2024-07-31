RAMS Başakşehir- La Fiorita rövanş maçı ne zaman? RAMS Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, nerede?
RAMS Başakşehir ve La Fiorita futbol takımları arasında oynanacak olan rövanş maçının tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. Bu önemli maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir maçı 6 -1 kazanmıştı.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, RAMS Başakşehir- La Fiorita rövanş maçı ne zaman? RAMS Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, nerede?
BAŞAKŞEHİR- LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN?
San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.
BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ
Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.