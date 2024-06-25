Süper Lig'i bu sezon istediği sıralarda bitiremeyen ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki, Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva Beşiktaş ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 doğumlu Portekizli bir futbolcudur. Kariyerine 2012 yılında Feirense'de başladı ve ardından Braga ve Braga B takımlarında forma giydi. 2016 yılında 16.40 milyon Euro bonservis bedeli ile Benfica'ya transfer oldu. Sağ ayağını kullanan 172 cm boyunda ve 63 kg ağırlığındaki oyuncu, forvet pozisyonunda oynuyor.

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Başkan Hasan Arat'ın önderliğindeki siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde de sona yaklaştı. Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.