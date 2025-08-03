İnternette yapılan yoğun sorgular ve kullanıcı yorumları, "Ptt Kargo pazar günü çalışıyor mu?" sorusunun Google'da sıkça öne çıkan başlıklardan biri haline gelmesine neden oldu. Peki, PTT Kargo pazar günü çalışıyor mu? İşte detaylar...

PTT KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo'ya ilişkin kaynaklarda yapılan incelemeler gösteriyor ki PTT Kargo pazar günleri kesinlikle çalışmaz, tüm şubeler kapalıdır.

PTT KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Bu tarihlerde kargo gönderimi ya da teslimat işlemlerine dair hiçbir faaliyet bulunmamaktadır. Kullanıcı yorumları ve çeşitli blog kaynakları da aynı sonucu desteklemektedir: "Pazar günü tam gün kapalı ve hizmet verilmiyor" şeklindeki ifadeler yaygın olarak yer almaktadır.