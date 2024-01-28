28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan PSG - Brest maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise PSG - Brest CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, PSG - Brest maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG - Brest maçı nereden izlenir?

PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG ile Brest arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 22:45'te Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, Türkiye'de Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.