PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları gündemde. Ocak 2025 zamlı profesör maaşı ne kadar olduğu merak ediliyor. Profesör ve araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2025 PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL

OCAK 2025 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.